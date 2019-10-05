Владимирские волонтеры-медики оказали помощь проживающим в доме-интернате Суздальского района

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-05T12:12:40+03:00

Они измерили артериальное давление и уровень сахара в крови, сделали электрокардиограмму

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В рамках Всероссийской акции «#ДоброВСело» отделение Суздальского дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Торчино посетили волонтеры-медики – студенты Владимирского базового медицинского колледжа. Как сообщает департамент здравоохранения, они оказали помощь всем проживающим интерната – измерили артериальное давление и уровень сахара в крови, сделали электрокардиограмму, рассказали об основных принципах здорового образа жизни.

Молодые медики приезжали в отделении дома-интерната в Торчино и ранее. В мае студенты совместно с представителями МЧС в ходе проведения федерального проекта «Здоровые суставы» обучили персонал учреждения оказанию первой помощи, провели мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Акция «#ДоброВСело» начала проводиться с 2018 года. За это время владимирские волонтеры-медики благоустроили более 20 ФАПов и амбулаторий и организовали для сельских жителей диагностические процедуры и консультирование по ведению здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU