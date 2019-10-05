2019-10-05T12:12:40+03:00
Общество

Владимирские волонтеры-медики оказали помощь проживающим в доме-интернате Суздальского района

Они измерили артериальное давление и уровень сахара в крови, сделали электрокардиограмму
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках Всероссийской акции «#ДоброВСело» отделение Суздальского дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Торчино посетили волонтеры-медики – студенты Владимирского базового медицинского колледжа. Как сообщает департамент здравоохранения, они оказали помощь всем проживающим интерната – измерили артериальное давление и уровень сахара в крови, сделали электрокардиограмму, рассказали об основных принципах здорового образа жизни.

Молодые медики приезжали в отделении дома-интерната в Торчино и ранее. В мае студенты совместно с представителями МЧС в ходе проведения федерального проекта «Здоровые суставы» обучили персонал учреждения оказанию первой помощи, провели мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Акция «#ДоброВСело» начала проводиться с 2018 года. За это время владимирские волонтеры-медики благоустроили более 20 ФАПов и амбулаторий и организовали для сельских жителей диагностические процедуры и консультирование по ведению здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под лестницей владимирского магазина нашли двухлетнюю девочку
На Владимирскую область надвигается снег с дождем
Во Владимирской области с конца сентября ищут подростка
В Кольчугине на прохожую напала овчарка, которая вцепилась в ногу и прокусила куртку
600 владимирских подростков обучат навыкам оказания первой помощи
В Гороховце осужден рабочий, по вине которого заживо сгорели два человека
Владимирские врачи, культурные деятели и спортсмены претендуют на региональную премию
В Муроме 12 сиротам не дали квартиры
Пациентке из Суздаля не выдавали жизненно необходимый препарат
Крупнейшего мусорного оператора Владимирской области выберут в понедельник
Владимирские росгвардейцы задержали мужчину с полуграммом «синтетики»
Александровец лишился металлического контейнера
Уволился очередной глава структурного подразделения администрации Владимирской области