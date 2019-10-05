600 владимирских подростков обучат навыкам оказания первой помощи

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-05T10:15:53+03:00

Кампания на обучение подростков стартовала в июле и продлится до мая 2020 года

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Социально значимый проект «Я умею! Я смогу!» реализуется Владимирским областным отделением общероссийской общественной организации «Российский Красный крест» при поддержке Фонда Президентских грантов.

Образовательная кампания, направленная на обучение подростков навыкам оказания первой помощи, стартовала в июле и продлится до мая 2020 года. В ней примут участие более 40 волонтеров – инструкторов-спасателей, врачей, представителей Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Программа охватит более 600 подростков областного центра.

В летнем лагере «Икар» 350 детей и подростков уже получили знания о правилах безопасности и алгоритме действий при чрезвычайных ситуациях. Ребята прошли ускоренный курс оказания первой помощи в экстренных ситуациях и приняли участие в «марафоне безопасности».

В сентябре реализация проекта продолжилась среди студентов Владимирского техникума экономики и права Владкоопсоюза. По итогам прохождения курса в рамках проекта «Я умею! Я смогу!» ребята сдали экзамен, состоящий из теоретической и практической частей.

Подобные образовательные проекты представляют собой большую социальную значимость и, возможно, помогут спасти человеческие жизни. В нашей стране от неоказания первой помощи на месте ЧП погибают 25 процентов пострадавших, у которых был шанс выжить. При этом травмы и увечья являются основной причиной гибели людей в возрасте от 15 до 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU