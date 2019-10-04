2019-10-04T19:12:10+03:00
Происшествия

В Гороховце осужден рабочий, по вине которого заживо сгорели два человека

А еще двое с ожогами попали в больницу
Ирина Мальцева
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Сотрудники СУ СК России по Владимирской области работают на месте трагедии.Сотрудники СУ СК России по Владимирской области работают на месте трагедии.
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Вечером в марте семь рабочих строительно-монтажной бригады сидели в бытовке на территории цеха филиала ООО «Русджам» Стеклотара Холдинг». Мужчины, выполнявшие строительно-монтажных работы в цеху, отдыхали, и один из них, двадцатичетырехлетний монтажник, решил закурить. Но в бытовке временно хранилась десятилитровая канистра с растворителем «Уайт-спирит». От открытого огня зажигалки загорелись пары растворителя, и в помещении вспыхнула пламя. Виновник пожара и еще два работника, хоть и получили травмы, но сумели выбраться из бытовки. А оставшиеся четверо из-за бушующего огня не смогли выбраться наружу. Пострадавших в тот же день госпитализировали в ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России в Нижнем Новгороде. Но через два дня, несмотря на помощь медиков, тридцатидвухлетний рабочий, получивший ожоги на площади 88 процентов поверхности тела, скончался в клинике. А чуть больше, чем через месяц, от ожогов 60 процентов поверхности тела умер второй пациент – двадцатидвухлетний молодой человек. Еще двое потерпевших, которым исполнилось 21год и 25 лет, после лечения выписаны из клиники. Гороховецкий районный суд признал молодого монтажника виновным в причинение смерти по неосторожности двум лицам и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мужчина не отрицал, что знаком с требованиями закона и знал о запрете курения в помещениях цеха. Он принес искренние извинения родным погибших друзей, раскаивался и по мере возможностей помогает их семьям. Ему дали год и девять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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