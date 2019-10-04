Владимирские врачи, культурные деятели и спортсмены претендуют на региональную премию

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-04T17:21:23+03:00

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25 октября во Владимире пройдет церемония вручения первой региональной премии «Сфера здоровья», которая присуждается в рамках Национальной премии, существующей с 2016 года.

На церемонии будут отмечены представители различных сфер деятельности Владимирской области, которые создают условия для обеспечения долголетия жителей, улучшения качества их жизни. Лауреаты премии будут названы в 6 категориях: «Общество и здоровье», «Экономика и здоровье», «Культура и здоровье», «Духовность и здоровье», «Спорт и здоровье», «Наука и здоровье».

На региональную премию претендует 12 номинантов, среди которых депутаты, общественники, врачи, культурные деятели, спортсмены и предприниматели.

В качестве награды победителям будет вручена статуэтка «Сфера здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU