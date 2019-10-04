В Муроме 12 сиротам не дали квартиры

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-04T16:46:31+03:00

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Решением жилищной комиссии при администрации округа Муром детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, должны выделить благоустроенное жилье. Однако администрация округа не предоставила им квартиры.

Тогда прокуратура направила в суд 12 исковых заявлений с требованием предоставить детям квартиры специализированного жилищного фонда по договору социального найма.

Исковые требования прокурора удовлетворены, решения вступили в законную силу. Их исполнение находится на контроле городской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU