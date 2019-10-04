В Муроме 12 сиротам не дали квартиры
Прокуратура обязала администрацию округа предоставить жилье
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Решением жилищной комиссии при администрации округа Муром детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, должны выделить благоустроенное жилье. Однако администрация округа не предоставила им квартиры.
Тогда прокуратура направила в суд 12 исковых заявлений с требованием предоставить детям квартиры специализированного жилищного фонда по договору социального найма.
Исковые требования прокурора удовлетворены, решения вступили в законную силу. Их исполнение находится на контроле городской прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU