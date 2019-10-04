Пациентке из Суздаля не выдавали жизненно необходимый препарат

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-04T16:12:23+03:00

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Жительница Суздаля страдает хроническим заболеванием суставов с 2017 года. В мае того же года ей назначили препарат «Адалимумаб (Хумира)», который стоит около 60 тысяч рублей. Женщине нужна была одна упаковка каждые 4 недели.

Лечащим врачом поликлиники Суздальской районной больницы пациентке выписали рецепты на льготное обеспечение лекарством, который включен в перечень жизненно необходимых. Больная вправе получать назначенное лекарство бесплатно.

Но, по данным прокуратуры, с 16 мая 2019 года женщине не выдавали препарат. В суд было направлено исковое заявление с требованием обязать Суздальскую районную больницу и департамент здравоохранения администрации Владимирской области выдать женщине лекарство. Требования прокурора удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU