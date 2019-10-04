Крупнейшего мусорного оператора Владимирской области выберут в понедельник

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-04T15:34:57+03:00

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В четверг в администрации Владимирской области прошло совещание по переходу региона на новую схему обращения с бытовыми отходами. Напомним, «мусорная реформа», которая планировалась на 2019 год, была отложена, но теперь отступать уже некуда.

На данный момент уже выбран региональный оператор по обращению с ТКО в зоне №3 (г. Гусь-Хрустальный, округ Муром, Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы) - это компания «ЭКО-транс», и в зоне №1 (Александровский, Кольчугинский, Киржачский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы) - известная далеко за пределами области компания «Хартия». Компания работает в нескольких областях Центра России, в том числе является регоператором двух округов Москвы и Ногинской зоны Подмосковья.

Теперь осталось выбрать регоператора для работы в зоне №2 (города Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы). На совещании было заявлено, что выборы завершатся до 8 октября. Поскольку в пятницу никого не выбрали, а в выходные этим вряд ли будут заниматься, остается один день - понедельник, 7 октября.

Уже с 1 декабря региональные операторы должны заключить договоры на вывоз мусора по всей области и начать работать. До 11 октября они подадут заявки на тарифы. По новой методике расчёта люди будут платить не с площади, а по числу жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU