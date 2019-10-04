Владимирские росгвардейцы задержали мужчину с полуграммом «синтетики»

СЕГОДНЯ 15:06 2019-10-04T15:06:47+03:00

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Подозрительного мужчину заметила группа задержания вневедомственной охраны по городу Владимиру. Старший сержант полиции Мурад Сулейманов и младший сержант полиции Сергей Сапожков патрулировали город и на улице Николо-Галеевская заметили мужчину, который при виде служебного автомобиля Росгвардии бросился бежать. Росгвардейцы побежали за ним и задержали мужчину. Его передали сотрудникам полиции, которые, обыскав беглеца, обнаружили у него пакет с порошкообразным неизвестным веществом белого цвета. Как установлено в результате исследования, изъятое вещество является наркотическим средством «метилэфедрон» массой 0,52 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Метилэфедрон - это синтетический наркотик, по действию напоминает экстази, амфетамин и кокаин. Одна доза наркотика - примерно 200 миллиграммов, то есть у подозреваемого нашли примерно три дозы.

ИСТОЧНИК KP.RU