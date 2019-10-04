Александровец лишился металлического контейнера

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-04T13:29:29+03:00

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Шестидесятиоднолетний житель Александровского района решил продать свой контейнер, стоявший на земельном участке у одной из районных деревень, рядом с которой есть трасса. Он повесил объявление о продаже на него и ждал звонков, но приехав на участок обнаружил, что имущество исчезло. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, выяснилось, что к хищению причастен сорокатрехлетний местный житель, который во всем сознался. Заметив контейнер с объявлением, он решил, что хозяин нечасто посещает участок и нескоро обнаружит пропажу, утащил его и позднее сдал его в пункт приема лома. Похититель пообещал хозяину компенсировать ущерб – пятнадцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU