Уволился очередной глава структурного подразделения администрации Владимирской области

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-04T12:44:37+03:00

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4 октября стало последним днем работы в должности председателя комитета по социальной политике администрации Владимирской области Всеволода Осокина. Он подал заявление об отставке по собственному желанию. Распоряжение о его увольнении с государственной гражданской службы подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Кто теперь займет пост главы комитета по социальной политике, в пресс-службе областной администрации пока не сообщают. Всеволод Осокин пробыл в этой должности менее года, с января 2019-го, причем без приставки «и.о.» - только с июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU