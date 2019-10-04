2019-10-04T12:44:37+03:00
Общество

Уволился очередной глава структурного подразделения администрации Владимирской области

Свой пост покинул председатель комитета по социальной политике
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 октября стало последним днем работы в должности председателя комитета по социальной политике администрации Владимирской области Всеволода Осокина. Он подал заявление об отставке по собственному желанию. Распоряжение о его увольнении с государственной гражданской службы подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Кто теперь займет пост главы комитета по социальной политике, в пресс-службе областной администрации пока не сообщают. Всеволод Осокин пробыл в этой должности менее года, с января 2019-го, причем без приставки «и.о.» - только с июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирские врачи, культурные деятели и спортсмены претендуют на региональную премию
В Муроме 12 сиротам не дали квартиры
Пациентке из Суздаля не выдавали жизненно необходимый препарат
Крупнейшего мусорного оператора Владимирской области выберут в понедельник
Владимирские росгвардейцы задержали мужчину с полуграммом «синтетики»
Александровец лишился металлического контейнера
В Палатах пройдет концерт скрипичной музыки эпохи императрицы Екатерины II
Муромлянин прогулялся по магазинам, украв банковскую карту у знакомого
Дом в селе Сновицы сбрасывал в Содышку неочищенные канализационные стоки
В деревне Гусь-Хрустального района загорелось сразу два дома и хозпостройка
"Владимирские рожечники" выступят в Берлине
Киржачской музыкальной школе имени Халилова подарили балалайки и баян
Житель Петушинского района отправится в тюрьму за преступление 8-летней давности
Владимирцам предлагают поучаствовать в проекте "Бабушка на час"
Муромлянин украл у друга банковскую карту и оплачивал свои покупки
Владимирские ортопеды-травматологи внедрили современный метод лечения плоскостопия у детей
Льготная ипотека в этом году досталась 19 владимирским учителям
Житель Юрьев-Польского умудрился поселить у себя четырех индусов
В Успенском соборе началась реставрация за 2 миллиона рублей
На улице Батурина 15 пожарных тушили в подъезде многоквартирного дома тумбочку
На "пекинке" во Владимире ликвидируют еще один левый поворот
Во Владимире начался школьный этап Всероссийской предметной олимпиады
Житель Кольчугинского района избил и сжег своего знакомого
Бывший сотрудник владимирской полиции «крышевал» игорный бизнес
Жителя Мурома накажут за хранение взрывных устройств
Муромлянин помог полиции найти велосипедного вора