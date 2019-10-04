2019-10-04T12:14:14+03:00
Звезды

В Палатах пройдет концерт скрипичной музыки эпохи императрицы Екатерины II

В дворцовом зале выступит знаменитый владимирский скрипач Михаил Трояновский
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Владимиро-суздальский музей-заповедник продолжает культурно-образовательный проект «Легенды старой скрипки». Автор серии лекций-концертов - Михаил Иосифович Трояновский, знаменитый владимирский музыкант, педагог, выпускник Горьковской государственной консерватории.

На этот раз в парадной обстановке Дворцового зала Музейного центра «Палаты» прозвучит удивительная, но почти забытая дворцовая музыка эпохи Екатерины II. Зрители концерта услышат сочинения русского музыканта и композитора 18 века Ивана Евстафьевича Хандошкина. Он был великим исполнителем, виртуозно владел скрипкой, балалайкой, гитарой. Кроме того, он писал музыку, которая сейчас мало известна, а жаль - она того заслужвает. Благодаря помощи русских меценатов, талантливый композитор получил возможность стажироваться у лучших музыкантов Европы. На концерте прозвучат его скрипичная соната № 1 соль-минор, менуэт и русские народные песни в его обработке "Как на дубчике два голубчика" и "То теряю, что люблю".

Зрители также услышат сонату для скрипки и фортепиано до мажор Бориса Березовского и сонату соль-минор Франческо Верачини, одного из самых любимых композиторов императрицы Екатерины Великой.

В концерте принимает участие Евгения Горячкина (фортепиано).

Начало концерта 13 октября в 13.00.

Стоимость билетов – 150-200 рублей.

Справки по тел.: (4922) 32-71-78.

ИСТОЧНИК KP.RU

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