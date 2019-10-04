Дом в селе Сновицы сбрасывал в Содышку неочищенные канализационные стоки

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-04T10:20:35+03:00

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Управляющая компания дома №2-а по улице Вознесенская в селе Сновицы, сбрасывала в речку Содышку все добро, которое жильцы сливали в канализацию в своих ваннах и туалетах. Причем никак не профильтровав, а в исходном виде, без всякой очистки. Это установил департамент природопользования администрации Владимирской области, проведя административное расследование после сигнала владимирского отделения ОНФ. Кроме того, во время той же проверки специалисты выяснили, что ТСЖ, управляющие многоквартирными домами №24а и 24б на улице Вороновой и №1а по улице Футбольное, тоже сливают в Содышку сточные воды. Правда,

эти стоки прошли очистку, но неизвестно какую - ТСЖ, сбрасывающее стоки, не имеет необходимых для этого правоустанавливающих документов.

А мы потом удивляемся, почему у нас водоемы, официально разрешенные для купания (Содышка входит в их число), вечно загаженные.

- Виновные лица были привлечены к административной ответственности, и по каждому нарушению наложен штраф. Во втором случае товарищество собственников жилья должно закрепить право пользования водным объектом, чтобы узаконить свою систему водоотведения. В любом случае права одних граждан не должны нарушать права других, и тем более это не должно приводить к экологическим нарушениям, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Анатолий Земцов.

ИСТОЧНИК KP.RU