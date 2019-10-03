2019-10-03T17:16:44+03:00
Звезды

"Владимирские рожечники" выступят в Берлине

С 4 по 6 октября в Германии состоится концерт-презентация ведущих коллективов России
Валерия ПРОНИНА
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С 4 по 6 октября в Германии, на площадке Российского дома науки и культуры в Берлине, состоится концерт-презентация ведущих коллективов, представляющих традиционное творчество народов нашей страны, под названием «Нематериальное культурное наследие и фольклор – достояние России».

«Визитной карточкой» Владимирской области на масштабном творческом слете станет выступление ансамбля «Владимирские рожечники» (руководитель Александр Лебедев – лауреат премии Правительства России «Душа России»). Этим летом коллектив, который работает на базе Областного Центра народного творчества, стал победителем Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, проходившего в Твери, и получил грант в размере 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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