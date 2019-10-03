Киржачской музыкальной школе имени Халилова подарили балалайки и баян

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-03T17:02:42+03:00

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3 октября киржачской детской школе искусств имени Валерия Халилова торжественно подарили новые музыкальные инструменты. Их купили в рамках реализации национального проекта «Культура», на эти цели было выделено больше трех миллионов рублей.

На эти деньги для ребят приобретены ученические и концертные скрипки, альт, домры, балалайки и струны к ним, баян, фортепиано, звуковое и интерактивное оборудование, а также оборудование для отделения изобразительного искусства, методическая и музыкальная литература для преподавателей.

С 1 сентября юные художники Киржача могут заниматься творчеством в художественных классах на новом оборудовании и с новым освещением, хореографы – оттачивать движения перед новыми зеркалами, музыканты – играть на новых инструментах.

ИСТОЧНИК KP.RU