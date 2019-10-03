2019-10-03T16:36:30+03:00
Происшествия

Житель Петушинского района отправится в тюрьму за преступление 8-летней давности

Мужчина пытался убить москвича отверткой
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следствием установлено, что 5 октября 2011 года житель Петушинского района подвозил 20-летнего парня из Московского региона, который согласился подработать сбором грибов. Они ехали из Электростали во Владимирскую область. В ночь с 5 на 6 октября, находясь на территории Ковровского района, между мужчинами возник конфликт. Выяснить отношения они решили на улице. Житель Владимирской области, который ранее уже был судим, нанес парню множественные ранения отверткой. Последний потерял сознание и упал на землю. Злоумышленник подумал, что он умер и уехал. Но через какое-то время пострадавший очнулся и сумел добраться до автостоянки. Там он обратился за помощью к дальнобойщикам. В итоге врачи парня спасли, а вот убийца скрылся. Вскоре он был объявлен в федеральный розыск и только в январе 2019 был задержан в Москве. За преступление 8-летней давности суд назначил жителю Владимирской области наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Владимирские рожечники" выступят в Берлине
Киржачской музыкальной школе имени Халилова подарили балалайки и баян
Владимирцам предлагают поучаствовать в проекте "Бабушка на час"
Муромлянин украл у друга банковскую карту и оплачивал свои покупки
Владимирские ортопеды-травматологи внедрили современный метод лечения плоскостопия у детей
Льготная ипотека в этом году досталась 19 владимирским учителям
Житель Юрьев-Польского умудрился поселить у себя четырех индусов
В Успенском соборе началась реставрация за 2 миллиона рублей
На улице Батурина 15 пожарных тушили в подъезде многоквартирного дома тумбочку
На "пекинке" во Владимире ликвидируют еще один левый поворот
Во Владимире начался школьный этап Всероссийской предметной олимпиады
Житель Кольчугинского района избил и сжег своего знакомого
Бывший сотрудник владимирской полиции «крышевал» игорный бизнес
Жителя Мурома накажут за хранение взрывных устройств
Муромлянин помог полиции найти велосипедного вора