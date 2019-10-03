Житель Петушинского района отправится в тюрьму за преступление 8-летней давности

СЕГОДНЯ 16:36 2019-10-03T16:36:30+03:00

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Следствием установлено, что 5 октября 2011 года житель Петушинского района подвозил 20-летнего парня из Московского региона, который согласился подработать сбором грибов. Они ехали из Электростали во Владимирскую область. В ночь с 5 на 6 октября, находясь на территории Ковровского района, между мужчинами возник конфликт. Выяснить отношения они решили на улице. Житель Владимирской области, который ранее уже был судим, нанес парню множественные ранения отверткой. Последний потерял сознание и упал на землю. Злоумышленник подумал, что он умер и уехал. Но через какое-то время пострадавший очнулся и сумел добраться до автостоянки. Там он обратился за помощью к дальнобойщикам. В итоге врачи парня спасли, а вот убийца скрылся. Вскоре он был объявлен в федеральный розыск и только в январе 2019 был задержан в Москве. За преступление 8-летней давности суд назначил жителю Владимирской области наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU