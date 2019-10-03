2019-10-03T14:38:44+03:00
Общество

Владимирцам предлагают поучаствовать в проекте "Бабушка на час"

Приглашаются семьи и пожилые люди
Алексей СУХОВ
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"Бабушка на час" -это уникальная технология, которая помогает детям получать внимание и заботу, а пенсионерам реализовать свой потенциал.

В 2019 году в регионе 40 бабушек уже оказали помощь 56 семьям. Пенсионеры, в основном бывшие учителя и воспитатели детских садов, теперь получают взаимную помощь от семей: бабушкам помогают в быту, обучают их компьютерной грамотности.

Для участия в проекте приглашаются все активные пенсионеры и нуждающиеся в помощи семьи. Чтобы стать участником проекта волонтёрам нужно пройти тест на стрессоустойчивость. Сотрудники комплексного центра обучают особенностям работы с детьми: помогают найти подход к ребёнку, разъясняют в какие игры с ним лучше играть, какие развивающие упражнения делать. Также пенсионерам и семьям предлагается пройти опрос и подписать соглашение о взаимодействии.

Узнать больше о перекрёстной помощи «Бабушка на час» можно во Владимирском комплексном центре социального обслуживания населения (Перекопский городок, 18), тел. (4922) 42-44-08, 42-45-87, а также по электронной почте cso_pozhinv@uszn.avo.ru и на сайте учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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