Муромлянин украл у друга банковскую карту и оплачивал свои покупки

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-03T14:32:16+03:00

Его обвинили сразу по двум статьям - кража и мошенничество

Изменить размер текста: A A

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Муромского района. Молодой человек обвиняется в краже и мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

По данным УМВД, обвиняемого задержали в июне текущего года. Он выпивал вместе с 43-летним приятелем. Когда последний "перебрал" с алкоголем, 23-летний парень вынул из его кармана банковскую карту. После чего он оплачивал ей свои покупки. Тем временем потерпевшему стали приходить смс-ки о списании денег. Его друг напокупал на 34 тысячи рублей.

Свою вину в краже парень признал. В настоящее время уголовные дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU