Льготная ипотека в этом году досталась 19 владимирским учителям

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-03T12:06:51+03:00

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Во Владимирской области по региональной программе молодые учителя (до 35 лет) могут получить поддержку на покупку жилья в двух вариантах: или единовременная выплата на первоначальный взнос по ипотеке, или ежемесячные компенсации части расходов по оплате процентов.

В этом году льготная ипотека была одобрена для девятнадцати молодых педагогов общеобразовательных учреждений Владимирской области. Все они выбрали помощь в виде части первоначального взноса. Общая сумма на все 19 человек составила 5 миллионов рублей. Получается, что каждому досталось примерно по 263 тысячи рублей.

Всего за все время работы программы с 2012 года в ней участвовал 181 педагог. Больше всего заявок поступило в 2013 году – 56.

Чтобы принять участие в областной программе, необходимо к моменту подачи заявки проработать в школе не менее одного года, иметь положительные характеристики от руководства, а также подписать соглашение с департаментом образования о работе в школе ещё в течение 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU