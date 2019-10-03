Житель Юрьев-Польского умудрился поселить у себя четырех индусов

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-03T11:50:56+03:00

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В Юрьев-Польском районе обнаружили четырех «нестандартных» нелагалов. В бараках в одном из сел жили не граждане Узбекистана или Таджикистана, как это обычно бывает, а приезжие из... Индии.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, 55-летний житель Юрьев-Польского района каким-то образом устроил въезд в России четверых граждан Индии в возрасте от 21 до 30 лет. Поселил их в деревянных бараках в сельском местности и отправил на сельхозработы. Странных «колхозников» сотрудники юрьев-польской полиции обнаружили еще летом. По факту организации незаконной миграции было возбуждено уголовное дело. Организатора нашли, теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU