2019-10-03T10:19:54+03:00
Общество

В Успенском соборе началась реставрация за 2 миллиона рублей

Будут восстанавливать решетки и двери
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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В Успенском соборе Владимира началась частичная реставрация. Напомним, предыдущие реставрационные работы прошли в 2016 году, тогда восстанавливали фрески и интерьер собора.

Теперь специалисты будут приводить в порядок входы в собор. Речь идет о восстановлении 5 дверей, 4 решеток и 4 крылец. Работы ведет «Владимирреставрация». Работы, в частности по дверям, включают в себя замену разрушенных элементов, очистку и специальную обработку объектов. Стоимость реставрации –1 миллион 872 тысяч 976 рублей 4 копейки. Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, яти работы ВСМЗ проводит за счет собственных средств. Очевидно, федеральных денег не выделено.

Реставрацию планируется завершить до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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