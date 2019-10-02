Во Владимирской школе ученик угрожал одноклассникам топором

СЕГОДНЯ 20:38 2019-10-02T20:57:46+03:00

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Инцидент произошел во второй половине дня 2 октября. По предварительным данным четырнадцатилетний подросток на перемене пронес в школу топор для разделки мяса, которым и угрожал сверстникам. Хотя в здании установлены турникеты, восьмиклассник просто перепрыгнул через них и бросился в класс, но пустить в ход оружие не успел - мальчика догнала и остановила охрана. В соцсетях сообщают, что за оружием школьник сбегал домой на перемене, а когда возвращался, даже не прятал его, а нес в руках. Предполагают, что причиной агрессивного поведения подростка мог стать затяжной конфликт с одноклассниками - якобы его травили. По слухам, последней каплей стала драка, случившаяся между школьником и одноклассниками. Как отмечают администрации Владимира, с учеником работали специалисты, его успокоили. Официальный представитель мэрии Александр Карпилович рассказал, что подросток проблемный и раньше у него уже были вспышки агрессии. Родители одноклассников просят удалить мальчика из школы, но произойдет ли это на самом деле - говорить пока рано. Сейчас инцидент будут разбирать с особой тщательностью с участием как представителей управления образования и школы, так и правоохранительных органов. Кстати, вечером в этой школе, где арендуют помещение для занятий с дошколятами, вход был свободен: один из турникетов просто отключили и сложили, освободив проход, а охрана не интересовалась входящими.

ИСТОЧНИК KP.RU