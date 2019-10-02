На "пекинке" во Владимире ликвидируют еще один левый поворот

СЕГОДНЯ 17:37 2019-10-02T17:37:00+03:00

Теперь нельзя будет повернуть на аэропорт Семязино, когда едешь из Москвы

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ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород" сообщает, что 20 октября на трассе М-7 "Волга" во Владимире ликвидируют еще один левый поворот.

На этот раз "сходить налево" не получится при повороте к аэропорту Семязино. То есть закрывается левый поворот на км 8+169 трассы. Нельзя будет съехать с "пекинки" при движении из Москвы и выехать на нее, если вам надо во Владимир. Сделано это вновь в целях снижения аварийности. На данном участке не раз случались ДТП. ТОлько за 8 месяцев 2019 года здесь произошло 5 ДТП, в которых погибли 2 человека, ещё 10 пострадали.

В ближайшее время на данном участке автодороги установят соответствующие дорожные знаки и нанесут сплошную разметку. Изменить направление движения для проезда к аэропорту можно будет на регулируемом перекрестке на км 8+772.

ИСТОЧНИК KP.RU