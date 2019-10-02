2019-10-02T17:26:34+03:00
Общество

Во Владимире начался школьный этап Всероссийской предметной олимпиады

Проследите, чтобы ваши дети участвовали!
Вероника ПАНИНА
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Во владимирских школах начался первый этап Всероссийской предметной олимпиады - школьный. Предметные олимпиады, пожалуй, лучшее, что унаследовала современная система образования от советской школы. Они проходят в несколько этапов - школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Победители олимпиад, начиная уже с регионального этапа, пользуются различными преференциями при поступлении в вузы, а победители и призеры «всероса» - всероссийского этапа - могут поступать без экзаменов в любой вуз по профилю.

Самое главное в предметных олимпиадах - равная возможность участия для всех. Но во владимирских школах в последние годы этим равенством, увы, пренебрегают. Кто-то кое-где у нас порой проводить школьный этап не хочет, и учителя идут простейшим путем: либо дают написать олимпиаду двум-трем сильным ученикам, либо вовсе ее не проводят, выбирая кандидата "на город" (муниципальный этап) по успеваемости.

И то и другое неправильно и незаконно! Если ваш ребенок хочет участвовать в школьной олимпиаде - ему должны это обеспечить. Причем не ученик должен бегать за учителем, а именно учитель объявить в классе, когда и где все желающие пишут школьный этап олимпиады. Если в вашей школе этого не сделано - это нарушение. Можно потребовать исправить, время есть - результаты школьного этапа предоставляются в региональный банк информации до ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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