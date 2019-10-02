2019-10-02T17:19:11+03:00
Происшествия

Житель Кольчугинского района избил и сжег своего знакомого

Обвиняемый утверждает, что товарищ мешал ему вести машину
Елена Масленникова
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Следствием установлено, что 2 ноября 2018 года в Кольчугинском районе двое знакомых мужчин ехали на автомобиле. В дороге между ними случился конфликт. Со слов обвиняемого, товарищ стал мешать ему вести машину - он якобы хватался за руль. Водитель разозлился и нанес ему несколько ударов локтем в область шеи, после чего мужчина затих. Обвиняемый решил, что его товарищ уснул, и продолжил ездить по городу. Вечером водитель понял, что пассажир мертв. Он отвез его в лес, облил бензином и сжег. Обвиняемый забрал телефон погибшего. В результате экспертизы выяснилось, что мужчина умер в результате асфиксии. В марте 2019 года подозреваемый был задержан. Ему придется предстать перед судом. Интересы погибшего будет представлять 19-летний сын, который утверждает, что его отец был очень спокойным человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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