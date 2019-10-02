Жителя Мурома накажут за хранение взрывных устройств

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-02T16:26:21+03:00

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Горожанин увлекался рыбалкой, но не с помощью удочки, а предпочитая глушить рыбу. Как выяснили правоохранители, он, нарушая общественную безопасность в сфере обращения с оружием, незаконно хранил у себя дома взрывные устройства - два капсюля-детонатора. Позднее муромлянин намеревался использовать их при ловле рыбы. Горожанину предъявлено обвинение по части 1 статьи 222.1 УК РФ - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Сейчас дело направлено в Муромский городской суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU