2019-10-02T15:53:03+03:00
Происшествия

Жительница Вязников пришла в гости с золотом и лишилась его

Украшения утащила хозяйка квартиры
Ирина Мальцева
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Сорокалетняя жительница Вязников обратилась в полицию в конце сентября, заявив, что у нее пропали драгоценности на сумму двенадцать тысяч рублей. Накануне она гостила у своей двадцативосьмилетней знакомой. Во время разговора гостья достала из сумочки шкатулку с золотыми украшениями, но не удержала и уронила. Собрав золото, она отправилась домой, но позднее не досчиталась части драгоценностей. Оказалось, два золотых кольца и сережку нашла на следующий день во время уборки хозяйка квартиры, но решила не возвращать их приятельнице, а сдала в ломбард и потратила деньги. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «кража», с нее взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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