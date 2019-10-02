В Оке поймали щуку весом больше восьми килограммов

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-02T14:58:12+03:00

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В Муроме состоялся чемпионат по ловле рыбы с лодки «Окский трофей». В нем участвовали рыбаки из Мурома, Владимира, Касимова, Навашина, Москвы и Санкт-Петербурга.

Команды ловили спиннингом и, если улов был крупным, везли его на взвешивание. Экипаж Владимир Галкин - Столяров Игорь выловил "трофей" весом 4.646. Экипаж Абдулина Алексея и Бобкова Алексея привёз целых три щуки общим весом 7.930.

Как сообщает интернет-портал Муром-24, во втором туре экипаж Самойлова Виктора и Шишенок Михала приехали и привезли на взвешивание щуку. Её вес - 8.280 - побил все рекорды.

Общий вес второго тура в 3 рыбах составляет 15.970. Это новый рекорд ежегодного турнира «Окский Трофей»

ИСТОЧНИК KP.RU