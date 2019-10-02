В Суздале вновь будут снимать фильм "Угрюм-река"

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-02T14:43:56+03:00

Изменить размер текста: A A

С 8 по 20 октября в Суздале продолжать снимать фильм "Угрюм-река", в котором снимаются Александр Балуев, Юлия Пересильд, Александр Горбатов и другие известные актеры.

Уже сейчас идет набор актеров массовки. Если у вас есть желание принять участие в съёмках фильма, то необходимо написать сообщения организатору с указанием свободных для съёмок дней, а так же 3-4 свежие фотографии и пометку "Суздаль".

Предпочтение отдадут людям без современных причесок и стрижек. Отлично подойдут мужчины со своими бородами, женщины со своими натуральными волосами, без шеллака и прочих прелестей на ногтях.

Дерзайте и может именно вам улыбнется удача.

ИСТОЧНИК KP.RU