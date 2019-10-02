2019-10-02T14:35:38+03:00
Общество

Владимирцам расскажут о самом ярком политике XX века - Кирилле Черносвитове

Лекцию и необычную экскурсию проведет историк Олег Пленкин
Алексей СУХОВ
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8 октября в 17:00 во Владимирской областной научной библиотеке состоится лекция владимирского историка Олега Пленкина "Неизвестный Черносвитов" к 100-летию гибели одного из самых ярких и заметных владимирских политиков начала XX века.

На лекции будет рассказано о ранее неизвестных эпизодах общественно-политической деятельности К.К. Черносвитова, его работе в Государственной думе, обстоятельствах его ареста и расстрела.

Только в день чтения лекции в библиотеке будет работать уникальная выставка, посвящённая памяти Черносвитова. На ней будет показано около 70 подлинных экспонатов из частных коллекций (в т. ч. несколько мемориальных предметов), связанных с Черносвитовым и другими владимирскими думцами, а также посвящённых работе дореволюционной Государственной думы в целом.

Перед лекцией, в 16:30 Олег Пленкин проведет авторскую экскурсию по выставке.

Лекцию также можно будет увидеть в режиме онлайн на странице научной библиотеки в социальной сети Вконтакте и на портале КУЛЬТУРА.РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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