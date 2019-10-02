Владимирская гимнастка представит регион на всероссийских соревнованиях в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-02T14:26:02+03:00

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Воспитанница владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике Анна Николаева представит Владимирскую область на всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки», которые стартуют в подмосковном городе Люберцы в четверг, 3 октября.

Право участвовать в турнире Анна заслужила по итогам первенства Вооруженных сил РФ, где заняла первое место среди участниц 2008 года рождения и оказалась в числе 10 гимнасток, которые отобрались на участие во всероссийских соревнованиях в Подмосковье.

В целом в предстоящем турнире примут участие сильнейшие гимнастки добровольных спортивных обществ (ДСО) и ведомств, прошедших отбор на первенствах обществ в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU