2019-10-02T14:26:02+03:00
Спорт

Владимирская гимнастка представит регион на всероссийских соревнованиях в Подмосковье

Соревнования стартуют в подмосковном городе Люберцы 3 октября
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воспитанница владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике Анна Николаева представит Владимирскую область на всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки», которые стартуют в подмосковном городе Люберцы в четверг, 3 октября.

Право участвовать в турнире Анна заслужила по итогам первенства Вооруженных сил РФ, где заняла первое место среди участниц 2008 года рождения и оказалась в числе 10 гимнасток, которые отобрались на участие во всероссийских соревнованиях в Подмосковье.

В целом в предстоящем турнире примут участие сильнейшие гимнастки добровольных спортивных обществ (ДСО) и ведомств, прошедших отбор на первенствах обществ в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Оке поймали щуку весом больше восьми килограммов
В Суздале вновь будут снимать фильм "Угрюм-река"
Владимирцам расскажут о самом ярком политике XX века - Кирилле Черносвитове
Во Владимире 58-летний мужчина в гостях по пьяни домогался до шестилетней девочки
Юные владимирские легкоатлеты завоевали еще 6 медалей в Адлере
На остановках Владимира устанавливают информационные табло с интервалами движения автобусов
У владимирского "Торпедо" есть шанс приблизится к первому месту
Ковровские хирурги спасли пациентку из Нигерии
В 2019 году почти 21 тысяча человек во Владимирской области сделали флюорографию в "кабинетах на колесах"
У владимирского УФСИН новый начальник
Во Владимире почти на 10 дней закроют поворот на Веризино
Во Владимире пройдет круглый стол по новому Генплану
В Добром снесут 65 металлических гаражей
На улице Ильича во Владимире вводят парковку «по четным и нечетным»
Над спуском к вокзалу во Владимире установлены новые часы
Во владимирских лесах разрешили жечь костры и жарить шашлыки
В Корове насмерть сбили пешехода, который ставил на дорогу знак аварийной остановки
Владимирцев приглашают помочь бездомным животным