На остановках Владимира устанавливают информационные табло с интервалами движения автобусов

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-02T14:05:24+03:00

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2 октября на остановке городского общественного транспорта "Золотые ворота" (на Театральной площади со стороны драмтеатра) установлено первое во Владимире электронное информационное табло. С его помощью пассажиры, ожидающие свой автобус или троллейбус, могут узнать, через какое время он подойдет к остановке. Кроме интервалов движения, табло показывает дату, время и температуру воздуха.

3 октября установка электронных информационных табло продолжится на остановке "Соборная площадь" и напротив ЦУМа "Валентина". Всего в этом году табло будут оборудованы 25 остановочных павильонов.

В настоящее время одновременно с установкой электронных информационных табло идет тестирование и отладка работы оборудования, поэтому в его работе возможны небольшие кратковременные сбои.

Городской бюджет не тратит средства на проведение этих работ. Они проводятся за счет владимирского филиала компании "RussOutdoor", которая обслуживает значительную часть городских остановочных павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU