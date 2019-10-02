У владимирского "Торпедо" есть шанс приблизится к первому месту

СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-02T13:26:02+03:00

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Владимирское "Торпедо" набрало приличный ход в последних играх чемпионата России по футболу среди команд зоны "Запад" второй лиги. Команда не проигрывает 4 последних матча и не пропускает последние две игры. Это позволило подобраться к лидирующей тройке вплотную. И есть шанс подняться выше.

В поединке двенадцатого тура владимирское "Торпедо" встретится на выезде с командой ФСК "Долгопрудный" из одноимённого города, делящей первое место с "Зенитом-2". Матч 5 октября на подмосковном стадионе "Салют" начнётся в 16.00.

Сейчас клубы разделяет всего пять очков. Соответственно одна победа позволит сократить отставание до двух баллов. Правда, сделать это будет нелегко. Игра в гостях, да еще с командой борющейся за выход в ФНЛ - это не шутки. Тем не менее шансы есть, так что те, кто болеют за торпедовцев, готовьтесь к выезду в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU