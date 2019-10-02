Ковровские хирурги спасли пациентку из Нигерии

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-02T12:31:08+03:00

Хирурги Первого клинического медицинского центра провели высокотехнологичную операцию пациентке, от которой на родине отказались врачи

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Ковровские медики успешно удалили женщине гигантскую опухоль матки размером более 30 сантиметров, полностью сохранив репродуктивную функцию.

По словам 35 летней пациентки, она искала клинику в России, в надежде на помощь. В Нигерии предложили удалить матку. Женщину беспокоили постоянные боли, нарушения в мочеиспускании и отсутствие беременности.

В итоге женщина обратилась в Первый клинический медицинский центр, который специализируется на оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе, и иностранным гражданам. Медики провели удаленную консультацию с пациенткой, после чего пригласили на лечение.

Во время осмотра было констатировано, что практически всю брюшную полость занимает образование около 30−40 сантиметров. Пациентке были выполнены все необходимые обследования и в плановом порядке произведена операция.

Врачи смогли сохранить матку пациентке, удалив только само новообразование.

Послеоперационный период протекал без осложнений и через неделю больную выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Репродуктивная функция у женщины сохранена, в дальнейшем она сможет родить ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU