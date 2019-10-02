2019-10-02T11:58:03+03:00
Общество

В 2019 году почти 21 тысяча человек во Владимирской области сделали флюорографию в "кабинетах на колесах"

Выездные комплексы становятся все популярней в народе
Алексей СУХОВ
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Такие передвижные кабинеты помогают выявить туберкулез на ранних стадиях. Специалисты Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи за 8 месяцев 2019 года обследовали в мобильных флюорографических кабинетах 20 954 жителей Владимирской области.

Комплексы в первую очередь приезжают в отдаленные или труднодоступные районы области. Специалисты фтизиатрической службы города Владимира обследовали 5446 жителей Собинского, Суздальского, Юрьев-Польского, Камешковского и Петушинского районов. Мобильный флюорограф Гусь-Хрустального района обследовал 8874 человек, Муромского района – 4248, Ковровского района – 2386. При этом мобильные комплексы также обследуют жителей соседних районов.

Такие обследования стали возможны благодаря поступлению в регион мобильных комплексов. Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи получил 3 машины, один мобильный флюорограф поставлен в Судогодскую районную больницу. До конца года еще один мобильный флюорограф будет поставлен в Александровскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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