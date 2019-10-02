У владимирского УФСИН новый начальник
Теперь уже бывший руководитель УФСИН по Владимирской области занимал данный пост с 2010 года. Андрей Виноградов покинул должность после выхода 30 сентября постановления Президента РФ. Вместе с ним от своих должностей были освобождены еще несколько руководителей силовых ведомств по всей стране.
В последние годы во владимирском УФСИН регулярно происходили скандальные истории, которые становились поводом для расследований как прокуратуры, так и следственного комитета. Так что отставка вполне может быть связана с этими делами.
Временно исполнять обязанности руководителя в региональном УФСИН будет заместитель Виноградова Василий Мелюк.
ИСТОЧНИК KP.RU