Во Владимире почти на 10 дней закроют поворот на Веризино

СЕГОДНЯ 11:19 2019-10-02T13:16:35+03:00

Изменить размер текста: A A

С 8 часов утра 3 октября до 24 часов 12 октября будет закрыт поворот на Сновицы-Веризино в районе его пересечения с трассой М-7 «Волга» (16 километр). Это связано с проведением работ на газопроводе на съезде с автодороги к поселку Содышка.

Объезд будет осуществляться по автодороге в мкр. Веризино от д.5 по ул. Куйбышева до поворота на ул. Опольевскую. Также на время проведения работ изменится схема движения маршрутов городского общественного транспорта, проходящих по данному участку. Автобусные маршруты № 4С «Полянка - Полянка» (кольцевой) и № 9С «Полянка - Юго-Западная» на участке от остановочного пункта «НИКТИД» до остановочного пункта «Ул. Опольевская» будут следовать через мкр. Веризино по дороге-дублеру с посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах в районе дома № 5-ж по ул. Куйбышева и в районе дома № 9 по ул. Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU