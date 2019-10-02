Во Владимире пройдет круглый стол по новому Генплану

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-02T11:07:27+03:00

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Активисты - противники застройки зеленых зон - по-прежнему выступают против нового Генерального плана Владимира. В какой-то степени это напоминает махание кулаками после драки: Генплан города был утвержден советом народных депутатов Владимира на сентябрьском заседании. То есть это документ, имеющий законную силу.

С другой стороны, в Генплан можно вносить изменения, если городские власти этого захотят. Очередное его обсуждение состоится 3 октября в в областном доме молодежи на ул. Дзержинского, 5. Там пройдет круглый стол, организованный членами инициативных групп в защиту владимирских парков от застройки Полиной Артюх и Иваном Ростовцевым. На обсуждение приглашены представители администрации области, Законодательного Собрания, Общественной палаты, ВСМЗ, архитекторы и члены других инициативных групп. Представителей мэрии в списке приглашенных почему-то нет. А вдруг бы пришли? Впрочем, круглый стол открытый, может прийти любой желающий.

Начало в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU