В Добром снесут 65 металлических гаражей

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-02T10:56:30+03:00

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С 1 октября во Владимире на улице Соколова-Соколенка начался очередной этап сноса незаконно поставленных гаражей. Территория города освобождается от самовольных построек в соответствии с Положением, утвержденным горсоветом в мае 2013 года. Снесены уже сотни незаконных гаражей, в основном в Добром и на юго-западе.

Очередной снос намечен на улице Соколова-Соколенка в районе домов № 18 - №30. Всего под снос намечено 65 металлических гаражей. Собственники пока могут произвести демонтаж в добровольном порядке в установленные сроки. Если этого не будет сделано, то гаражи вывезут, никакой компенсации владельцам при этом не полагается, да еще и могут взыскать средства, потраченные на демонтаж. Для получения всей информации о порядке и сроках демонтажа необходимо обращаться в администрацию района по адресу: г.Владимир, ул.Добросельская, д.175, каб.24, а также по телефону 41 47 85.

Также посмотреть, есть ли ваш гараж в списках на демонтаж, можно на сайте городской администрации здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU