На улице Ильича во Владимире вводят парковку «по четным и нечетным»

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-02T10:43:21+03:00

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Еще одна улица в центре Владимира станет менее удобной для парковки. Постановлением городской администрации «в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности» на участке улицы Ильича на протяжении от улицы Княгининской до дома № 24 по улице Ильича будет введено ограничение остановки транспортных средств по четным и нечетным дням на разных сторонах дороги.

Вдоль четной стороны улицы, от дома №4 до дома №24, стоянка будет запрещена по четным числам месяца. Соответственно, по нечетной стороне улицы, от дома №9 до дома №13, стоянка будет запрещена по нечетным числам.

На каждой стороне дороги будут установлены соответствующие дорожные знаки. Также будет стоять знак «Работает эвакуатор», и он действительно будет работать, так что не нарушайте.

ИСТОЧНИК KP.RU