На улице Ильича во Владимире вводят парковку «по четным и нечетным»
Еще одна улица в центре Владимира станет менее удобной для парковки. Постановлением городской администрации «в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности» на участке улицы Ильича на протяжении от улицы Княгининской до дома № 24 по улице Ильича будет введено ограничение остановки транспортных средств по четным и нечетным дням на разных сторонах дороги.
Вдоль четной стороны улицы, от дома №4 до дома №24, стоянка будет запрещена по четным числам месяца. Соответственно, по нечетной стороне улицы, от дома №9 до дома №13, стоянка будет запрещена по нечетным числам.
На каждой стороне дороги будут установлены соответствующие дорожные знаки. Также будет стоять знак «Работает эвакуатор», и он действительно будет работать, так что не нарушайте.
ИСТОЧНИК KP.RU