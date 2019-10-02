Над спуском к вокзалу во Владимире установлены новые часы

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-02T10:17:07+03:00

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Во вторник, 1 октября, в арку дом №90 на улице Большая Московская вернулись уличные часы. Установить их там сити-менеджера Андрея Шохина просил на одной из встреч Совет ветеранов города. Точнее, их просили восстановить - в советское время часы там уже висели.

Часы установили специалисты городского управления ЖКХ. Оно же будет и отвечать за их работу и обслуживание. Пока часы хотят в тестовом режиме, их еще будут регулировать.

Диаметр новых часов - 80 сантиметров, они имеют белый циферблат с черными арабскими цифрами. Произведены они в Санкт-Петербурге и имеют самонастраивающийся механизм, который синхронизируется с мировым временем через модуль GPS. Так что отставать и убегать часы не должны. В темное время суток циферблат будет подсвечиваться. Часы рассчитаны на работу в температурном режиме от минус 30 до плюс 50 градусов.

За аркой, где размещены часы, начинается Богословский переулок и лестница к вокзалу. Перед домом с аркой еще в 1970-е годы стояли два небольших здания, а путь от остановки вел через маленький мостик над прудом. В 2006 году на месте пруда был открыт фонтан.

Торжественная презентация новых часов состоится 3 октября на площадке перед домом с аркой. В ней примут участие руководители города, члены общественных организаций, жители близлежащих домов. Начало мероприятия 3 октября - в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU