Во владимирских лесах разрешили жечь костры и жарить шашлыки

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-01T17:52:49+03:00

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С 1 октября во Владимирской области постановлением губернатора отменен особый противопожарный режим. Это значит, что все желающие могут не только спокойно ходить в любой лес в любое время, но и въезжать в него на машине. Также снят запрет на разведение костров в лесах - можно спокойно жарить на лесных опушках шашлыки и сосиски.

Особый противопожарный режим во Владимирской области в этом году был введен 19 апреля. Это несколько раньше стандартного, но вспомним, какая жаркая и сухая была весна. В этом году даже не было полноценного половодья, вот власти и опасались, что леса начнут гореть.

Но лето прошло благополучно, серьезных лесных пожаров так и не было. Помогла погода - июль был рекордно дождливым, тут и захочешь, ничего не подожжешь. Кстати, по-прежнему по статистике почти в 100 процентах случаев причина лесного пожара - человеческая небрежность или злой умысел.

Отмена особого противопожарного режима не означает, что теперь леса можно поджигать. За неосторожность с огнем по-прежнему грозят серьезные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU