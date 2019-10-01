В Корове насмерть сбили пешехода, который ставил на дорогу знак аварийной остановки
Он скончался на месте
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1 октября в районе 5 утра на автодороге М-7 "Волга" в Ковровском районе водитель 1985 года рождения на "Вольво" сбил пешехода - мужчину 1974 года рождения.
По предварительной информации УМВД, мужчина вышел на дорогу, чтобы поставить знак аварийной остановки. Так он хотел обозначить место ДТП - ранее столкнулись "Мазда" и "Фольксваген". Но водитель "Вольво", не увидев мужчину, сбил его и съехал в кювет.
Пострадавший скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU