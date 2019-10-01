В Коврове водитель автобуса присвоил чужие деньги

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-01T16:32:43+03:00

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В полицию обратились представители транспортной компании, обнаружившие недостачу в сумме почти четырех с половиной тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, правоохранители смогли установить подозреваемого, им оказался пятидесятисемилетний водитель маршрутного автобуса. А через несколько недель еще ковровские оперативники выяснили, что тридцатитрехлетняя продавщица магазина алкогольных напитков присваивала себе деньги, полученные от продажи. В общей сложности женщина лишила работодателя тринадцати тысяч рублей. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ - присвоение.

ИСТОЧНИК KP.RU