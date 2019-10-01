2019-10-01T14:42:00+03:00
Происшествия

В Ковровском парке спилили металлические сиденья

Искать вандалов будет полиция
Ирина Мальцева
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Парк Экскаваторостроителей в городе оружейников сейчас благоустраивают, проводя финальные работы по обновлению территории. Но в парке успели поработать вандалы: ночью неизвестные отпилили новые металлические стулья, установленные около столиков для отдыха ковровчан. Уносить их вандалы не стали, а просто бросили рядом. Разрушения обнаружили рабочие, явившиеся утром в парк. Они подготовили заявление в полицию, надеясь, что записи с видеокамер помогут отыскать вандалов. А в ковровской администрации планируют обратиться в полицию и попросить усилить патрулирование в этом квартале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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