После ДТП движение на южном обходе восстановлено
ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, что движение на 184 км трассы М-7 “Волга" (южный обход Владимира) запущено в штатном режиме.
Напомним, что утром 1 октября здесь произошло столкновение трех автомобилей. Движение было перекрыто в обе стороны. Транспортные потоки перенаправлены в объезд через Владимир и другие региональные дороги. Информация о дорожной ситуации транслировалась по радиоканалу на 15 частоте и информационному табло на 164 км трассы.
После документального оформления происшествия дорожные службы освободили проезжую часть от поврежденных автомобилей, осколков и ГСМ. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 8 человек и 4 единицы спецтехники (кран, погрузчик, КДМ, Газель).
ИСТОЧНИК KP.RU