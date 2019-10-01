2019-10-01T14:24:34+03:00
Общество

После ДТП движение на южном обходе восстановлено

Утром там произошла серьезная авария, в которой пострадало шесть человек
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, что движение на 184 км трассы М-7 “Волга" (южный обход Владимира) запущено в штатном режиме.

Напомним, что утром 1 октября здесь произошло столкновение трех автомобилей. Движение было перекрыто в обе стороны. Транспортные потоки перенаправлены в объезд через Владимир и другие региональные дороги. Информация о дорожной ситуации транслировалась по радиоканалу на 15 частоте и информационному табло на 164 км трассы.

После документального оформления происшествия дорожные службы освободили проезжую часть от поврежденных автомобилей, осколков и ГСМ. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 8 человек и 4 единицы спецтехники (кран, погрузчик, КДМ, Газель).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гусевчанин вырастил на даче коноплю
Во Владимирской области «декретные» выплаты семьям с детьми продлили до трех лет
В Коврове водитель автобуса присвоил чужие деньги
В Ковровском парке спилили металлические сиденья
Владимирцев приглашают на общегородской день чтения
В школах Владимира пройдут выставки известных живописцев города
Во Владимире можно услышать басни Крылова на иврите
Владимирские борцы вошли в состав юношеской сборной России
Во Владимирской центральной городской библиотеке будут проходить "нескучные выходные"
В Киржачском историко-краеведческом музее экспонаты разрушались из-за неправильного температурного режима
Во Владимир привезли космические экспонаты
Владимирцы смогут проверить свою экономическую грамотность
Владимирцев просят помочь бездомным животным
Во Владимирской области больше 455 тысяч жителей получают пенсии
Во Владимире новый военком
В Собинской районной больнице пациент умер из-за врачебной ошибки
На южном обходе Владимира грузовик влетел в машины: шестеро пострадавших
В администрации Владимирской области ликвидируется еще один департамент
В Петушинском районе сгорел магазин автозапчастей