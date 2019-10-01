После ДТП движение на южном обходе восстановлено

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-01T14:24:34+03:00

Утром там произошла серьезная авария, в которой пострадало шесть человек

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ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, что движение на 184 км трассы М-7 “Волга" (южный обход Владимира) запущено в штатном режиме.

Напомним, что утром 1 октября здесь произошло столкновение трех автомобилей. Движение было перекрыто в обе стороны. Транспортные потоки перенаправлены в объезд через Владимир и другие региональные дороги. Информация о дорожной ситуации транслировалась по радиоканалу на 15 частоте и информационному табло на 164 км трассы.

После документального оформления происшествия дорожные службы освободили проезжую часть от поврежденных автомобилей, осколков и ГСМ. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 8 человек и 4 единицы спецтехники (кран, погрузчик, КДМ, Газель).

ИСТОЧНИК KP.RU