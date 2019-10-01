2019-10-01T14:02:55+03:00
Общество

В школах Владимира пройдут выставки известных живописцев города

2 и 3 октября школьники увидят работы Виктора Шамаева
Алексей СУХОВ
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2 октября в школе № 42 Владимира состоится открытие выставки «Акварель. Масло. Карандаш» знаменитого владимирского живописца Виктора Шамаева. А 3 октября в школе № 40 откроется ещё одна тематическая выставка работ этого художника «Графика. Учебный рисунок. Набросок». В открытии экспозиций примет участие автор картин.

Художественную эстафету проекта подхватит владимирский клуб «Музы художников», в котором состоит более 40 наследниц творческих архивов своих мужей и отцов. 3 октября, вместе с работами Виктора Шамаева, на совместной выставке будет представлено творчество владимирского графика, члена Союза художников России Владимира Корчагина. 14 картин в технике офорта представит Валентина Корчагина. Выставка продлится два месяца, затем переедет в другие школы. В самое ближайшее время такие передвижные выставки будут открыты ещё в четырёх владимирских школах.

Вернисажи являются частью художественно-образовательного проекта «Искусство идёт к детям».

ИСТОЧНИК KP.RU

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