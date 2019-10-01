Владимирские борцы вошли в состав юношеской сборной России

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-01T13:43:50+03:00

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Воспитанники Владимирской областной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе Тембулат Абазов и Степан Стародубцев вошли в состав юношеской сборной России по итогам Всероссийского турнира по греко-римской борьбе среди юниоров 2000-2002 годов рождения "Золотая осень" памяти мастера спорта международного класса Эдуарда Никифорова.

Соревнования прошли с 26 по 28 сентября во Владимире, в них приняло участие более 350 спортсменов из 50 регионов страны. И Тембулат Абазов, и Степан Стародубцев, выступавшие в весовой категории "77 кг", стали бронзовыми призёрами турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU