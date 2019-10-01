В Киржачском историко-краеведческом музее экспонаты разрушались из-за неправильного температурного режима

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-01T13:37:21+03:00

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Неожиданные нарушения нашла прокуратура в Киржачском историко-краеведческом и художественном музее. После проверки они нашли не только чисто бумажные замечания, но и вполне те, которые могли привести к разрушению музейных ценностей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, экспонаты находились в ненадлежащих условиях хранения. Здесь не было графика колебаний температуры и влажности, а расстановка некоторых музейных предметов в фондохранилище музея мешало нормальной циркуляции воздуха.

На фоне этого менее значительным кажется, что на сайте музея нет адаптированной версии для слабовидящих. Руководителя музея уже предупредили, что подобные вещи не допустимы, и все нарушения должны быть устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU