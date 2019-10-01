2019-10-01T12:16:50+03:00
Общество

Во Владимир привезли космические экспонаты

Необычная выставка открылась во Владимирском филиале РАНХиГС
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта Владимирского филиала РАНХиГСфото с официального сайта Владимирского филиала РАНХиГС
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30 сентября во Владимирском филиале РАНХиГС состоялось торжественное открытие выставки экспонатов музея Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

На выставке представлены настоящие экспонаты (скафандры, рацион, личные вещи), побывавшие на орбите. Здесь каждый посетитель сможет познакомиться с историей космонавтики, подготовки и осуществления исследований в космосе с непосредственным участием человека.

Выставка продлится до конца октября. Посещение выставки по предварительной записи. Контактное лицо: Рузевич Олег Русланович, заместитель директора, тел. 8 919 002 77 41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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