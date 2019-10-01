2019-10-01T11:56:05+03:00
Общество

Владимирцы смогут проверить свою экономическую грамотность

9 октября в ВлГу пройдет экономический диктант
Алексей СУХОВ
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Для участия в диктанте можно прийти на региональную площадку или проверить знания онлайн. Тестовые задания для очного написания составлены в двух вариантах (для школьников, студентов и других лиц).

Участники смогут узнать свои результаты на сайте акции. Участники диктанта, набравшие более 75 баллов, являются победителями и награждаются дипломами I, II и III степени. Победители I степени – отличники Диктанта, набравшие от 95 и более баллов, – награждаются дополнительно памятными подарками. Сертификат участника можно получить у организаторов региональной площадки.

Написать онлайн-версию диктанта можно на сайте акции (начало активности режима онлайн – 9 октября с 12:00 до 00:00). Для прохождения диктанта онлайн необходимо зарегистрироваться на сайте. Результаты тестирования можно получить сразу по его окончании, сертификат участника не выдается.

Региональная площадка будет работать на базе Института экономики и менеджмента ВлГУ в аудитории № 107 корпуса № 6 (ул. Горького, 79). Начало диктанта в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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